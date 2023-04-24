Таможня готовится к особым условиям на Курилах

По новому закону на Курильские острова распространяется режим особой экономической зоны. Контролировать перемещение товаров на территории ОЭЗ будет Сахалинская таможня.

Закон о включении Курил в особую экономическую зону был подписан в марте. ОЭЗ распространяется на Южно-Курильский, Курильский и Северо-Курильский городские округа Сахалинской области.

На территории ОЭЗ предусмотрена возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. «Она подразумевает ввоз иностранных товаров без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и дальнейшее использование данных товаров на территории Курильских островов. Это потребует контроля со стороны таможенных органов за перемещением всех товаров, вывозимых на остальную часть Российской Федерации», — прокомментировал и.о. начальника Сахалинской таможни Константин Бромберг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе таможни, для вывоза товаров потребуются документы, подтверждающие их статус как товаров Евразийского экономического союза (а не иностранных). Вывезти их можно будет через контрольно-пропускные пункты, перечень которых должно определить правительство РФ.

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