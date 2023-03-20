На Курилы распространили режим ОЭЗ

Подписан федеральный закон, распространяющий на Курильские острова режим особой экономической зоны. На этих территориях предприятия смогут обратиться к преимуществам свободной таможенной зоны.

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами».

Территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море РФ включаются в особую экономическую зону в Магаданской области.

«Организации, зарегистрированные на указанных территориях и имеющие право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций, наделяются правом помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», — сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Напомним, что в 2022 г. в законодательство внесли изменения по налоговым преференциям на Курилах. Новые организации на островах получили право на освобождение от обязанностей плательщика по налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу, а также возможность применять пониженные тарифы страховых взносов.

Для привлечения инвестиций на Курилах ранее также был предусмотрен режим территории опережающего развития (ТОР).

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