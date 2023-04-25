Рыбакам рекомендуют активнее переходить на «Гонец»

Подготовка приказа Минсельхоза об отказе от использования оборудования иностранной системы «Инмарсат» в составе технических средств контроля на рыбацких судах продолжается. Росрыболовство рекомендовало судовладельцам активнее устанавливать отечественную систему «Гонец».

Контроль за работой рыбопромыслового флота по-прежнему планируется перевести на отечественную систему «Гонец». Применение оборудования иностранной системы «Инмарсат» планируется ограничить с 1 сентября 2024 г. (ранее звучал срок с 1 марта).

«На оперативном совещании, которое накануне провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, обсудили готовность перехода флота на оборудование системы «Гонец» и работу по проекту приказа Минсельхоза «Об утверждении порядка оснащения судов техническими средствами контроля, их видов, требований к их использованию и порядка контроля функционирования технических средств контроля», — рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Сейчас идет обсуждение технических моментов документа: Минсельхоз и Росрыболовство во взаимодействии с ФСБ России работают над согласованием всех оставшихся вопросов. На совещании отмечено, что активность рыбаков по переоборудованию судов снизилась. В связи с чем судовладельцам рекомендуется усилить работу по установке отечественной системы «Гонец» и ее пуско-наладке совместно со специалистами ЦСМС. «Недавние сбои работы системы «Инмарсат» подтверждают необходимость перехода на российскую систему передачи стратегически важных для отрасли и страны данных», — добавили в пресс-службе.

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