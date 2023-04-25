США заинтересовались «рыбными» отношениями России и Китая

Сенаторы Соединенных Штатов представили законопроект, предусматривающий пакет мер по борьбе с ННН-промыслом. В том числе исследование и подготовку доклада о «запутанных» торговых взаимоотношениях России и КНР в области рыболовства.

Законопроект о борьбе с иностранным незаконным промыслом (Fighting Foreign Illegal Seafood Harvest, сокращенно FISH) представили пять сенаторов. В их числе известные российским рыбакам представители штата Аляска Дэн Салливан (Dan Sullivan) и Лиза Мурковски (Lisa Murkowski).

На предыдущей сессии Конгресса в августе 2022 г. этот билль уже получил одобрение американских законодателей и был внесен для дальнейшей работы в комитет Сената США по торговле, науке и транспорту, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект предусматривает составление Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) черного списка иностранных судов, уличенных в браконьерстве, для запрета их захода в воды Соединенных Штатов. Кроме того, предполагается урегулирование вопросов, связанных с ННН-промыслом, в международных соглашениях, а также усиление инспекций иностранного флота и другие меры.

Важной частью документа является поручение госсекретарю США не позднее чем через два года после вступления закона в силу провести исследование и подготовить доклад Конгрессу о «запутанных» (complexities) торговых взаимоотношениях России и Китая в области рыболовства. Также темой доклада должна стать роль рыбопереработки в Китае (в том числе из сырья российского происхождения) на мировых рынках и ее влияние на торговлю и переработку в США.

«Аляска — рыбная сверхдержава, источник примерно двух третей всех водных биоресурсов, добываемых в Соединенных Штатах», — подчеркнул Дэн Салливан. По его мнению, обилие рыбных запасов является следствием ответственного управления ими.

«Но не все суда и страны соблюдают эти правила, разоряя рыбные запасы без оглядки на других пользователей или будущие поколения, особенно худший нарушитель, Китай. Мои коллеги и я собрали пакет мер по борьбе с этой иностранной угрозой устойчивости наших океанов», — заявил сенатор.

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