«Рыбные» санкции США могут ударить по американским импортерам

В Конгрессе Соединенных Штатов обсуждают возможность введения эмбарго на поставку рыбы и морепродуктов из России. В то же время встал вопрос: сможет ли Аляска в случае запрета закрыть потребности американского рынка в крабах?

Конгрессмены выступают за санкции

В начале и середине февраля американские сенаторы Лиза Мурковски и Дэн Салливан, а также член Палаты представителей Дон Янг (все от штата Аляска) подали два аналогичных законопроекта о запрете импорта российской рыбо- и морепродукции, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается, чтобы эмбарго действовало до отмены введенных в 2014 г. российских контрсанкций для продуктов из США.

Газета Anchorage Daily News цитирует директора Института маркетинга морепродуктов Аляски Джереми Вудроу на недавних слушаниях в комитете по рыболовству Палаты представителей.

«Неприятно, когда мы заходим в продуктовый магазин в США и видим, что российская рыбопродукция продается по гораздо более низким ценам. Подумайте о крабах, минтае, диком лососе, палтусе и треске — Россия конкурирует с товарами Аляски на мировом рынке, включая наш самый ценный рынок — США. А с 2014 года импорт российской рыбопродукции в США вырос на 173%», — обратил внимание Джереми Вудроу.

Рынку предсказывают дефицит краба

В то же время против запрета высказываются компании-импортеры. Газета ссылается на анализ главы консалтинговой компании L Hodges Seafood & Consulting Леса Ходжеса (он специализируется в том числе на поставках российских рыбы и морепродуктов). По расчетам эксперта, эмбарго более чем на 90% сократит импорт камчатского краба из РФ и на 30% — краба-стригуна опилио. Это может поставить ряд компаний США под угрозу банкротства.

«У Аляски нет ресурсов, чтобы восполнить эту потенциальную потерю продукта. Площади добычи камчатского и снежного крабов ограничены. Крупнейшее производство находится на Дальнем Востоке России и в Баренцевом море», — подчеркнул Лес Ходжес.

Он отметил, что эти виды краба являются важной частью ассортимента продукции для многих американских компаний и отраслей.

«В 2021 году 78% краба с Дальнего Востока России было отправлено на Северо-Запад, что создало много рабочих мест во всем, начиная с доставки, холодного хранения, переработки и, конечно же, маркетинга и продаж по всей территории США. Пострадают компании по маркетингу морепродуктов, рестораны, общественное питание, круизные линии, розничная торговля и гостиничный сектор по всей стране», — предостерег эксперт.

По данным Anchorage Daily News, в прошлом году Россия оказалась на восьмом месте среди крупнейших экспортеров рыбо- и морепродуктов в США. Стоимость этих поставок достигла 1,2 млрд долларов, что на 34% выше уровня 2020 г.

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