В Северной Осетии подготовили проект селекционно-племенного центра аквакультуры

Селекционно-племенной центр для аквакультуры готовятся создать в Северной Осетии — Алании. Об этом глава республики Сергей Меняйло сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С Росрыболовством разработан проект селекционного племенного центра», — отметил глава региона. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Он добавил, что источник финансирования сейчас определяется.

Ранее власти региона озвучивали планы создать селекционно-племенной центр форелеводства.

«Мы развиваем форелевое хозяйство. Это остров аквакультуры, определены земельные участки, идет разработка документации. Также в соответствии с поручением президента разработана проектно-сметная документация, определен земельный участок по строительству селекционного центра аквакультуры. Такого аналога нет», — рассказал Сергей Меняйло на встрече с председателем правительства.

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