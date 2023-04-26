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Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели мониторинг популяций раков в лиманах Краснодарского края. Фото пресс-службы АзНИИРХ

В Ахтарско-Гривенских лиманах прибавилось раков

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели мониторинг популяций раков в лиманах Краснодарского края. Выяснилось, что наибольшие запасы сосредоточены в Ахтарско-Гривенской группе.

В ходе десятисуточной экспедиции ученые выполнили гидрологические, гидробиологические и астакологические (т.е. по запасам раков) исследования. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, среди раков промыслового размера преобладали экземпляры первой промысловой группы (9-10,9 см). Плодовитость этих членистоногих колебалась от 186 до 734 икринок.

По результатам экспедиции специалисты отметили, что наибольшие запасы раков сосредоточены в Ахтарско-Гривенской группе лиманов. Напомним, что она находится между Приморско-Ахтарском и рекой Протока.

Отметим, еще в 2020 г. ситуация с раками в этих водоемах была печальнее. Тогда исследования показали крайне малую плотность и продуктивность популяции раков в Ахтарско-Гривенской системе. Причинами специалисты АзНИИРХ назвали нестабильный гидрологический режим, поступление загрязненных дренажных вод и браконьерство.

Данные, полученные в этой экспедиции, станут основой для разработки прогнозов состояния запасов раков на ближайшие годы.

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  • Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели мониторинг популяций раков в лиманах Краснодарского края. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Работа с научным уловом раков. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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