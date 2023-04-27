Валентина Матвиенко заявила о поддержке пролонгации договоров на лососевые участки

В Совете Федерации поддерживают перезакрепление участков для промысла лососей за добросовестными пользователями на новый срок, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Тему лососевых участков поднял в Совете Федерации губернатор Приморского края Олег Кожемяко: глава региона 26 апреля выступал в верхней палате на «часе субъекта», сообщает корреспондент Fishnews.

Олег Кожемяко заявил, что выставление участков на аукционы приведет к губительным последствиям и необходимо пролонгировать договоры за теми, кто вкладывался в переработку и поддерживал поселки. Ранее с таким же предложением губернатор выступил на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы разделяют позицию главы Приморья. «Что касается вашей позиции, высказанной по аукционам рыбным, хочу сказать, что Совет Федерации полностью разделяет вашу позицию», — сказал председатель СФ.

Такой позиции, добавила она, придерживаются и все губернаторы прибрежных территорий: «что нельзя добросовестный малый и средний бизнес, предпринимателей ставить в равные условия с какими-то новыми залетными, которые там приедут первый раз, в крае не бывали».

На аукционы, по словам Валентины Матвиенко, надо выставлять участки недобросовестных пользователей, не выполнявших условия договора и инвестиционные условия.

«Мы активно работаем с правительством, с Минсельхозом, Росрыболовством, мы довели нашу позицию до администрации президента — и она разделяется», — отметила спикер Совета Федерации.

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