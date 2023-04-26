Лососи, моллюски и марикультура: Олег Кожемяко обратился с предложениями к сенаторам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании профильного комитета Совета Федерации поднял несколько вопросов рыбной отрасли: по государственной экологической экспертизе в аквакультуре, перезакреплению участков для промысла лосося и ставкам сбора за добычу моллюсков.

Лососевые участки

Возможность выставления рыболовных участков на промысел лососей на аукционы губернатор Приморья назвал «губительной для всего Дальнего Востока». Пользователей, которые действовали устойчиво, вкладывали деньги в переработку, инфраструктуру и обеспечивали рабочие места для местных жителей, участков лишать нельзя, заявил Олег Кожемяко.

«Это развал всей экономики, всей системы устойчивости нашего прибрежного региона от Чукотки до Владивостока», — заявил губернатор.

Он попросил сенаторов дать соответствующие рекомендации Федеральному агентству по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, у комитета «симметричная позиция» по рыболовным участкам.

В Минсельхозе также одобряют идею оставить за добросовестными пользователями рыболовные участки на новый срок, заверил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. «Целиком поддерживаем, сейчас Росрыболовство работает над этим», — сказал он.

Если пользователь занимался переработкой, платил налоги, вкладывал средства в развитие, то ему надо не просто давать преимущественное право на участок, а просто перезаключать договор на новый срок. По новым участкам или по тем РЛУ, где невозможно такое перезакрепление, будут аукционы или конкурсы. «С Росрыболовством сейчас отрабатываем этот вопрос», — рассказал заместитель министра и добавил, что поручение Совета Федерации по теме рыболовных участков уже есть.

Напомним, что Минсельхоз и Росрыболовство ранее анонсировали изменения законодательства по распределению участков для промысла анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе тихоокеанские лососи). Госдума вернулась к рассмотрению законопроекта по этому вопросу.

Марикультура и ГЭЭ

Губернатор также предложил отказаться от государственно экологической экспертизы для пастбищной аквакультуры. Такие марикультурные хозяйства работают в естественной среде, особого влияния на природы не оказывается. При этом получать заключение ГЭЭ — довольно длительная процедура для предприятий, отметил Олег Кожемяко.

Максим Увайдов также подчеркнул, что в Минсельхозе поддерживали и поддерживают исключение пастбищной аквакультуры из процедуры государственной экологической экспертизы.

Замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Радченко напомнила, что в проработке на площадке аппарата правительства находится законопроект, уточняющий объекты ГЭЭ. «И в части пастбищной аквакультуры мы оставляем в объектах государственной экологической экспертизы только те объекты, которые находятся в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон», — обратила внимание представитель ведомства.

Глава Росприроднадзора Амирхан Амирханов при этом отметил, что федеральная служба ждет от регуляторов рыбной отрасли сформулированных требований к предприятиям пастбищной аквакультуры.

Ставки сбора на моллюсков

Еще одной «рыбной» темой выступления губернатора стали ставки сбора за пользование моллюсками. С внесением изменений в Налоговый кодекс нормы для расчета по таким объектам, как спизула и корбикула, существенно выросли, обратил внимание Олег Кожемяко. По спизуле ставка подскочила в 1620 раз, по корбикуле — в 990 раз.

«Мы сразу ставим барьер вообще на заготовку такого вида гидробионтов», — предостерег губернатор. Тему ранее поднимал и бизнес.

Нужно внести поправки в Налоговый кодекс и предусмотреть ставки сбора за пользование спизулой и корбикулой с учетом экономической обоснованности сохранения рентабельности промысла, предложил Олег Кожямяко.

В Минсельхозе готовы поддержать предложение по ставкам сбора, но после предоставления соответствующих расчетов, подчеркнул Максим Увайдов.

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