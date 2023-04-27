Вьетнамские рыбаки выступили против китайского запрета на промысел

Вьетнамское рыболовное общество (VINAFIS) решительно выступило против введения Китаем ежегодного запрета на промысел в Южно-Китайском море. Отраслевое объединение считает, что это ограничение серьезно нарушает суверенитет Вьетнама.

«Рыбные каникулы» КНР вводит регулярно. Период запрета в Южно-Китайском море продлится с 1 мая по 16 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Как пишет Ani News, VINAFIS выступает против такого решения. В организации назвали этот запрет односторонним и необоснованным, отметив, что мораторий нарушает права и интересы Вьетнама в Южно-Китайском море и на его островах. По данным Vietnam Law Magazine, об этом же на пресс-конференции заявил и пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Доан Кхак Вьет.

Вьетнамские рыбаки настаивают на том, что запрет нарушает международное законодательство, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., а также противоречит Декларации о поведении в Южно-Китайском море.

VINAFIS направило официальное обращение в правительство, Министерство сельского хозяйства и аграрного развития страны, МИД, Комиссию международных связей ЦК и Комиссию по пропаганде и образованию ЦК партии. Отраслевое объединение выступает против одностороннего запрета Китая на промысел в Южно-Китайском море, включая воды вокруг Парасельских островов.

В организации утверждают, что запрет рыболовства на такой длительный срок мешает нормальной работе промыслового флота Вьетнама в водах, находящихся под его суверенитетом. Это повышает риск столкновений между вьетнамскими судами и китайской береговой охраной, а также негативно влияет на доходы рыбаков.

Кроме того, VINAFIS обратилось к китайской стороне, призвав немедленно отменить запрет на промысел во вьетнамских водах вокруг Парасельских островов.

Вьетнамское рыболовное общество подчеркнуло, что будет рекомендовать властям провинций, рыболовным ассоциациям и местным отраслевым сообществам тесно сотрудничать друг с другом и профильными ведомствами для активного информирования рыбаков о сложившейся ситуации.

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