Сезон очистки Авачинской бухты откроется в мае

Затонувший флот в Авачинской бухте начнут поднимать в середине мая. Всего в этом году планируется извлечь порядка 30 судов, отметил заместитель председателя правительства Камчатки Сергей Миронов.

Сейчас подрядные организации готовятся к сезону подъема «подводного флота», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По словам Сергея Миронова, все запланированные к поднятию в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» 30 судов «определены, зафиксированы Росморречфлотом».

«В целом семь объектов у нас попадают под коммерческую привлекательность, шесть объектов — под государственные контракты. Всего в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре объекта в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. С 2019 года было поднято 35 затонувших судов», — рассказал зампред правительства Камчатки.

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