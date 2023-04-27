Марифермам Приморья предусмотрели финансовую поддержку

В бюджете Приморского края на текущий год запланировано 7,7 млн рублей для поддержки предприятий аквакультуры. Предполагается возмещать часть затрат на оборудование, субсидировать проценты по кредитам и платежи по договорам лизинга.

Получатели субсидии должны увеличить производство продукции, количество рабочих мест на предприятиях и заработную плату, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное агентство по рыболовству.

По информации властей Приморья, сейчас площадь «морских огородов» в крае составляет около 80 тыс. га. В прошлом году региональные предприятия аквакультуры вырастили в общей сложности более 62 тыс. тонн гребешка, мидий, устриц, трепанга и ламинарии.

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