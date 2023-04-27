Магадан принял решения для организации промысла нерки

Подготовка к лососевой путине продолжается в Магаданской области. Региональная комиссия по анадромным определила объемы для промышленного лова нерки.

Возможный вылов горбуши на этот год для Магаданской области составляет более 14224 тонн (это без объемов для рыболовства в научно-исследовательских, учебных и аквакультурных целях). Прогноз по кете — около 1249 тонн, по кижучу — около 89 тонн, по нерке — 18 тонн. Также к освоению предлагается более 495 тонн гольцов.

Информация об объемах возможного вылова была представлена на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Комиссия определила объемы нерки и гольцов для организации промышленного лова нерки. По организациям и рыболовным участкам распределено 9 тонн нерки и 9 тонн гольцов, остальные объемы — в резерве.

Установлены сроки лова нерки и гольцов на участках «р. Авекова», «бухта Дресвяная» и «Бухта Тихая № 3» — с 12 до 25 июня.

На заседании также рассмотрели вопросы организации промысла азиатской зубастой корюшки.

Комиссия установила запрет на вылов анадромных видов рыб с 30 мая и до конца года во внутренних водах вне границ рыболовных участков, на которых выделены объемы добычи таких объектов.

В региональном департаменте рыбного хозяйства отметили, что комиссия планирует оперативно реагировать на промысловую обстановку, корректируя разрешенные объемы и сроки добычи, места постановки орудий лова.

Прогнозируемый вылов горбуши в Магаданской области на этот год — максимальный за последние 20 с лишним лет, рассказал ранее в интервью Fishnews руководитель департамента Андрей Таболин.

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