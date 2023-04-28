Комиссия определила сроки лососевого промысла на Северных Курилах

Промышленный лов тихоокеанских лососей в Северо-Курильской зоне откроется с 18 июня, в Камчатко-Курильской подзоне в границах Сахалинской области — с 22 июня. Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных рыб.

Вопросы подготовки к предстоящей лососевой путине обсудили в Сахалинской области. Региональная комиссия по анадромным установила объемы добычи для промышленного лова, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки, сообщает корреспондент Fishnews.

В Восточно-Сахалинской подзоне прогнозируется вылов 17600 тонн горбуши, более 21 557 тонн кеты, 44 тонн кижуча. Для организации любительского лова предлагается 10 тонн симы.

В Западно-Сахалинской подзоне возможный вылов горбуши составляет 999,6 тонны (промысел здесь предполагается на северо-западном побережье), кеты — 1906,8 тонны, симы — 6 тонн.

В Южно-Курильской зоне объемы для организации лова составляют 10927 тонн горбуши, 12156,9 тонны кеты и 48,8 тонны нерки.

В Северо-Курильской зоне прогнозные ожидания — это 3263,6 тонны горбуши, 1405 тонн кеты, 1199,1 тонны нерки, 348,2 тонны кижуча. В Камчатской Курильской подзоне в границах Сахалинской области: горбуши — 700 тонн, кеты — 250 тонн, нерки — 200 тонн, кижуча — 50 тонн.

Комиссия определила сроки путины на Северных Курилах. На участках у острова Шумшу будет действовать запрет на вылов тихоокеанских лососей с применением ставных сетей с 15 июля по 15 августа.

Также установлены сроки лова симы в Восточно-Сахалинской подзоне. Добыча откроется с 15 мая. Напомним, что этот вид лососей добывают рыбаки-любители.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews