Камчатке хотят обеспечить больше ветеринаров

Агентство по ветеринарии Камчатского края войдет в состав регионального министерства сельского хозяйства. За счет такого объединения предполагается увеличить число ветеринарных специалистов.

«В результате объединения увеличится количество ветеринарных специалистов, обеспечивающих эпизоотическое благополучие Камчатского края, — заявил зампред правительства Камчатского края Роман Василевский. — Это станет возможно за счет оптимизации работы сопровождающих специалистов минсельхозпищепрома и агентства по ветеринарии — бухгалтерия, кадровая и юридическая службы, делопроизводство. Стоит отметить, что подобная схема, когда ветеринарная служба находится в составе министерства сельского хозяйства, эффективно работает во многих регионах РФ».

Как отметил руководитель агентства по ветеринарии Артем Никитин, объединение позволит нарастить количество ветеринарных врачей. Этих специалистов возьмут на освободившиеся ставки, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Если у кого-то возникают сомнения в эффективности работы ветеринарной службы, то заверю, что эффективность работы не пострадает ни в коем случае. Наоборот, мы рассчитываем на то, что многие задачи ветеринарной службы будут решаться оперативнее и эффективнее», — добавил Артем Никитин.

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