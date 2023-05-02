Производство опасного краба закрыли в Приморье
В Приморском крае пограничники пресекли деятельность преступной группы, перерабатывавшей краба для продажи. Отмечено, что производство было организовано в нежилых помещениях в условиях полной антисанитарии.
Всего обнаружено и изъято свыше 700 кг крабового мяса и более 300 кг краба разных видов, сообщили Fishnews в пресс-группе регионального погнрануправления. Документы, подтверждающие законность приобретения водных биоресурсов, владельцы не предоставили.
По данным правоохранителей, рыночная стоимость изъятого составляет порядка 2 млн рублей.
«Как правило, такая продукция реализуется через многочисленные объявления в сети интернет либо из автомобилей с рукописными объявлениями «Парной краб». Отведав такой деликатес, с большой долей вероятности можно оказаться на больничной койке», — предостерегли пограничники.
Проводятся исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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