Регионам создали новый инструмент для сдерживания цен на продукты

Правительство предоставило региональным властям возможность сдерживать цены на социально значимые продукты с помощью соглашений с торговыми сетями. В число таких товаров входит мороженая рыба.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Такие соглашения будут носить добровольный характер, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС России.

При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

Напомним, перечень социально значимых товаров утвержден постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530. Список включает позицию «рыба мороженая неразделанная».

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