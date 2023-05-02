В Крыму приготовили новые места под аквафермы

В Республике Крым на торги выставили в общей сложности 15 участков для пастбищной аквакультуры. Их разыграют на аукционе и конкурсе, которые проведет Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства в Ростове-на-Дону.

Заявки на аукцион принимаются до 30 мая, торги планируется провести 6 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Аквафермерам предлагают 13 рыбоводных участков, расположенных в Симферопольском, Бахчисарайском, Красноперекопском и Сакском районах. Площадь РВУ — от 0,2 до 18,3 га. Начальные цены варьируются от 202 рублей до 14,6 тыс. рублей.

Заявки на конкурс можно подавать до вскрытия конвертов 31 мая. Оценка и сопоставление предложений запланированы на 30 июня. Один участок находится в Сакском районе на озере Кызыл-Яр, площадь РВУ составляет 844,8 га. Второй, площадью 20,1 га, расположен в Красноперекопском районе на озере Айгульское.

Критерии оценки и сопоставления заявок: объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем производства и изъятия гидробионтов, предлагаемый размер платы за участок.

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