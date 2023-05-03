На отечественное оснащение нового флота выделили средства

В 2023 г. на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования из федерального бюджета направят 14 млрд рублей. Планируется, что с помощью этих средств будет обеспечено в том числе строительство рыбацкого флота.

Распоряжение о выделении финансов подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности». Он входит в государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

«Рассчитываем, что реализация программы поможет обеспечить строительство различных судов, включая современные пассажирские и рыбопромысловые, а также танкеры и газовозы», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 мая.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении.

«За счет федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов», — рассказали в правительстве.

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