Россия встретила май с прибавкой на промысле

К началу мая российские рыбаки нарастили вылов на 6% к уровню прошлого года — добыто более 1,82 млн тонн водных биоресурсов. Основной вклад в общий результат традиционно вносят дальневосточные предприятия.

В Дальневосточном бассейне объем добычи достиг 1,4 млн тонн, прибавка составила 6,1%. Промысел минтая принес свыше 1 млн тонн, (+70 тыс. тонн), сельди — 227,2 тыс. тонн (+10,7 тыс. тонн), камбалы — 24,7 тыс. тонн (+3,2 тыс. тонн), трески — 54,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его информации, на 2 мая общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составила 21,6% — на 1,9% ниже, чем неделю ранее. В терминалах хранится 28,1 тыс. тонн свежемороженой рыбопродукции. На подходе к морским портам региона находились 16 судов с 8,3 тыс. тонн уловов на борту, в основном это свежемороженые минтай, сельдь и треска.

В Северном бассейне рыбаки выловили 168,4 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе 96,1 тыс. тонн трески, 32,5 тыс. тонн пикши (+5,1 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи вырос на 5,3% к уровню 2022 г. и достиг 41 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 27,2 тыс. тонн, это на 2,2 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Балтийской сельди поймали 12 тыс. тонн, прибавка — 0,2 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 34,2 тыс. тонн ВБР, на 4,3% больше показателя за аналогичный период 2022 г. Кильки освоили 24,5 тыс. тонн (+6,5 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне общий вылов составил 11 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых пришлось на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 166,5 тыс. тонн — почти на 20% выше уровня прошлого года.

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