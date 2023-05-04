Наука собрала данные с добычи сельди на Западной Камчатке

Научные наблюдатели ВНИРО завершили мониторинг промысла гижигинско-камчатской сельди в Охотском море. Несмотря на успешную путину, специалисты отметили тенденцию к снижению средних уловов на судосутки и уменьшению размеров рыбы.

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели первые итоги специализированного промысла тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне. Освоение общего допустимого улова (ОДУ) сельди в этом районе, установленного на 2023 г. на уровне 32,3 тыс. тонн, превысило 95%. Вылов сельди гижигинско-камчатской популяции вело от 9 до 15 крупнотоннажных судов.

В течение всего периода добычи сельди — с 15 по 30 апреля — научные исследования и мониторинг промысла вели два наблюдателя от Магаданского филиала ВНИРО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, ученые выполняли ежесуточные наблюдения за промысловой обстановкой, составом уловов сельди и объектами прилова. Сотрудники филиала собирали информацию о размерно-возрастных, весовых и половых характеристиках сельди, скорости ее созревания и готовности к нересту, а также данные о других представителях водных биоресурсов северной части Охотского моря, попавших в трал.

Предварительный анализ материалов, полученных наблюдателями, показал, что общие размерные, весовые и половые характеристики структуры промыслового запаса сельди относительно стабильны и соответствуют средним значениям последних лет. Отмечена тенденция уменьшения в уловах доли крупноразмерных особей сельди, а также снижение среднего улова на одно судно за сутки лова по сравнению с прошлым годом — 183,8 тонны и 193,3 тонны соответственно.

Данные мониторинга будут использованы при подготовке прогнозов ОДУ гижигинско-камчатской популяции сельди Западно-Камчатской подзоны и для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации ее запасов.

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