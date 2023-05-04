ИМО готовит новые меры по «экологической повестке»

Международная морская организация (ИМО) озабочена борьбой с инвазией в результате биообрастания судов. Другие темы повестки дня — сокращение выбросов сажи в Арктике, а также предотвращение загрязнения моря пластиком и брошенными сетями.

В Международной морской организации подвели итоги 10-й сессии Подкомитета по предотвращению загрязнения и реагированию на него (PPR 10). Мероприятие прошло в конце апреля в Лондоне.

Инвазия

На сессии был доработан и одобрен проект руководства по контролю и управлению биообрастанием судов для минимизации переноса инвазивных морских организмов. Документ объединяет набор рекомендаций по снижению риска и масштаба биообрастания подводной части корпуса. В том числе как применять противообрастающие покрытия и ухаживать за ними, проводить мониторинг и очистку корпуса, вести соответствующую отчетность.

Впервые это руководство было принято в 2011 г. Новый вариант расширяет и обновляет нынешнюю версию, он будет представлен Комитету по защите морской среды (MEPC 80) для утверждения.

Сажа

Для российской делегации наиболее актуальным пунктом повестки дня был вопрос сокращения выбросов черного углерода (сажи) с судов в Арктике, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Делегации согласовали проект рекомендательного руководства ИМО по сбору данных по выбросам черного углерода и соответствующей отчетности. Документ призван содействовать государствам и судовладельцам в добровольном измерении выбросов черного углерода от морских дизельных двигателей. Эту информацию предполагается использовать при разработке рекомендаций и возможных обязательных мер по сокращению выбросов.

Страны — члены ЕС и неправительственные природоохранные организации активно «продавливали» введение обязательных требований по сокращению выбросов черного углерода с судов, включая обязательный перевод флота на использование дистиллятного топлива в арктических водах, отметили в пресс-службе.

Пластик

На сессии продолжилась работа по проблемам загрязнения моря пластиковым мусором. Обсуждали предотвращение загрязнения пластиковыми гранулами, а также разработку мер по отчетности и обмену информацией при потере сетей и других орудий лова.

В пресс-службе Минтранса РФ рассказали, что был разработан проект рекомендаций по перевозке пластиковых гранул на судах в контейнерах. Работа над документом будет завершена после того, как профильный Подкомитет ИМО по перевозке грузов и контейнеров подготовит рекомендации по упаковке пластиковых гранул.

Подкомитет продолжил дискуссию о создании базы данных рыболовных сетей, которая позволила бы оценивать количество потерянных или выброшенных снастей, их распространение и вклад в общий объем загрязнения моря пластиковым мусором. В межсессионный период продолжится работа по оценке объема информации для обязательной отчетности, способов предоставления отчетов и распределению ответственности вовлеченных сторон.

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