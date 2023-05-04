В водах Атлантики прибавилось путассу

Завершился очередной рейс российского научного наблюдателя в Северо-Восточной Атлантике на добыче путассу. Отмечено, что промысловый запас пополнился новым высокоурожайным поколением 2020 г.

Работы выполнял ведущий специалист отдела научно-промысловой разведки Атлантического филиала ВНИРО Андрей Сафронов на борту рыбопромыслового судна «Борис Сыромятников».

В период с 18 февраля по 18 марта наблюдения проводились в открытой части Атлантического океана, в районе к западу от Британских островов. Туда для нереста выходят скопления одного из основных объектов российского промысла в Северо-Восточной Атлантике — северной путассу.

C 26 марта по 25 апреля сбор промыслово-биологической информации велся в рыболовной зоне Фарерских островов. В этой акватории в апреле-мае отечественный флот работает на скоплениях посленерестовой путассу, мигрирующей на нагул в Норвежское море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, в ходе рейса обработано 77 тралений, промерено более 17 тыс. рыб, проанализировано около 8 тыс. особей, у около 1 тыс. путассу взяты отолиты для определения возраста.

На промысле путассу в районе к западу от Британских островов наблюдались значительные изменения в размерных характеристиках облавливаемой рыбы. В отличие от трех предыдущих лет, когда основу уловов составляла крупная рыба преобладающей длиной 27-32 см, в текущем году промысел базировался на скоплениях, в которых доминировали особи длиной 23-26 см.

«Широкое распространение скоплений на акватории промысла и сохраняющаяся практически на протяжении всего нерестового периода высокая производительность лова свидетельствуют о том, что промысловый запас пополнился новым высокоурожайным поколением 2020 года, особи которого, достигнув трехлетнего возраста, пополнили нерестовую часть популяции», — подчеркнули в филиале. Напомним, соответствующий прогноз — по улучшению состояния запаса — ученые давали в прошлом году.

Неполовозрелая путассу, облавливаемая в рыболовной зоне Фарерских островов в конце марта — начале апреля до выхода в район посленерестовой рыбы, по своему размерному составу была сходной с той, которая была представлена в уловах на нерестилищах в районе к западу от Британских островов, отметили в пресс-службе.

«Это дает основание полагать, что определенная часть высокоурожайного поколения 2020 года, не достигшая половой зрелости, оставалась в зимне-весенний период в зоне Фарерских островов. На следующий год, пополнив нерестовое стадо, она также станет доступной для российского промысла в международных водах Западно-Европейской котловины и возвышенности Роколл», — считают ученые.

Таким образом, создаются хорошие предпосылки для успешного ведения промысла путассу на ближайшие несколько лет, резюмировали в АтлантНИРО.

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