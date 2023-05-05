Аквакультура не сбавляет темпы

По информации Росрыболовства, в первом квартале 2023 г. сохранилась положительная динамика производства продукции аквакультуры. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 15%.

По предварительным данным, за первый квартал 2023 г. объем производства продукции товарной аквакультуры в России составил 181,4 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Две трети этого объема обеспечили Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, где предприятия вырастили 65,7 тыс. и 62,5 тыс. тонн продукции соответственно.

В структуре производства лидерство удерживают лососевые. В первом квартале лососеводы увеличили производство семги, форели и других объектов разведения на 28% — до 70,1 тыс. тонн. Марикультурные предприятия отчитались о росте производства на 13,5% — до 63,2 тыс. тонн.

Объемы производства карповых, главного объекта выращивания в прудовом рыбоводстве, составили 41,2 тыс. тонн, осетровых — 2,8 тыс. тонн, сиговых — 284 тонны.

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