На Колыме суд рассмотрит дело о нелегальном рыбном цехе

Трех жителей Магаданской области обвиняют в незаконном производстве около 12 тонн рыбы и морепродуктов на продажу. По данным следствия, общая стоимость изъятых товаров превысила 7 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, производство, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без обязательных маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой в особо крупном размере). А также пунктом «а» части 2 статьи 171 УК РФ (покушение на осуществление предпринимательства без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, главную роль в организации нелегального бизнеса занимал житель поселка Сокол. Осуществить план ему помогали двое знакомых магаданцев.

«В специальном цехе, оборудованном в нежилом помещении поселка Сокол, они разделывали, солили, коптили, взвешивали и фасовали палтуса и кижуча, а также готовили для реализации вяленную азиатскую корюшку, икру горбуши, мясо синего краба и другую продукцию», — рассказали в региональном УМВД.

По данным правоохранителей, на готовый товар злоумышленники не наносили необходимую маркировку, дату производства и срок годности. Кроме того, у них не было разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.

Сообщники соблюдали конспирацию — их телефонные разговоры носили завуалированный характер, действовала система обозначений товара, понятная лишь участникам группы.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Злоумышленников задержали с поличным неподалеку от аэропорта поселка Сокол, где они планировали сбыть деликатесы.

Отмечено, что обвиняемые вину не признали, однако органами предварительного следствия собран достаточный объем доказательств. Дело направлено в суд.

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