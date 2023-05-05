Волжской рыбе помогают гнездами для икры

В Республике Татарстан стартовал традиционный комплекс мероприятий по установке на Волге искусственных нерестовых гнезд. Мера помогает увеличивать рыбные популяции — икра на таких нерестилищах не рискует высохнуть.

В рамках акции «Рыбе – Быть! (Балык – Булсын!)», сотрудники регионального госкомитета по биоресурсам устанавливают искусственные нерестилища. Одно из первых масштабных мероприятий прошло в заказнике «Спасский», сообщили Fishnews в пресс-службе комитета.

Более 4 тыс. искусственных гнезд для нереста рыбы специалисты расположили на мелководьях Волги. Они предназначены для сохранения икры при изменчивом гидрологическом режиме.

«Как правило, рыба нерестится на различных кустарниках и прибрежных корягах. При снижении уровня воды это может привести к засыханию икры», — отметил представитель ведомства Алексей Коптелов.

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