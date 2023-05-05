На Ладоге в разгаре корюшковая путина

На Ладожском озере в границах Ленинградской области наблюдается массовый ход корюшки. Рыбопромышленники уже освоили более трети рекомендованного объема.

Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник и руководитель Северо-Западного теруправления ведомства Александр Христенко посетили район промышленного лова ладожской корюшки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, массовый ход корюшки наблюдается в реках Волхов, Сясь, Свирь и Бурная. Квота в этом году составляет 1095 тонн.

«В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий сокрытие пользователями уловов не зафиксировано, да и в принципе невозможно при существующей организации рыбоохраны», — заявили в теруправлении.

За прошлый сезон в акватории Ладожского озера добыли около 1100 тонн корюшки. Это был самый крупный улов за последние шесть лет.

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