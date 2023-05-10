Ветвласти обнаружили схему ложного транзита продукции из форели

Россельхознадзор выявил схему незаконных поставок через российскую территорию рыбной продукции из Белоруссии. В связи с этим ведомство решило запретить транзит, связанный с рядом участников рынка.

Белорусский ИП Дмитриев В.Н. осуществлял поставку запрещенных ко ввозу в Россию обрези и хребтов форели производства ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (Республика Беларусь) в адрес таджикистанского получателя ООО «Реал Трейдинг».

Часть продукции была изъята из оборота на одном из хладокомбинатов в Подмосковье.

Чтобы проверить законность происхождения товара, Россельхознадзор направил в профильный департамент Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии перечень номеров ветсертификатов. Речь идет о документации, в сопровождении которой рыбопродукция форелевого хозяйства поставлялась в Таджикистан.

Однако факты оформления ветеринарных сертификатов департамент не подтвердил, сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

Также сейчас Россельхознадзор ждет от компетентного ведомства Таджикистана подтверждения поступления товара в адрес местного получателя.

В связи с этим российская федеральная служба решила запретить с 6 мая транзит по территории России подконтрольной госветнадзору продукции производства форелевого хозяйства «Лохва», товаров, отправляемых из Белоруссии ИП Дмитриевым В.Н., а также продукции, следующей в адрес ООО «Реал Трейдинг».

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