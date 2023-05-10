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На участке площадью 5,8 га в Николаевском районе планируется строительство рыбоперерабатывающего завода

ТОР «Николаевск» расширили под рыбозавод

Правительство расширило границы территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае. На участке площадью 5,8 га в Николаевском районе планируется строительство рыбоперерабатывающего завода, уточнили в кабмине.

«Кета и горбуша будут поступать на предприятие из ранее созданных рыбоводческих участков на реках Ныгай (Лангр) и Корюшка. Для строительства перерабатывающего предприятия будет привлечено около 200 млн рублей инвестиций. Закончить работу планируется в 2027 году», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Николаевск» была образована в 2017 г. Под новое предприятие ее расширили постановлением кабмина от 4 мая 2023 г. № 696.

ТОР — специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

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