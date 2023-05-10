Рыбоводы Северо-Запада сохраняют лидерство в России

По итогам первого января-марта 2023 г. тройка макрорегионов — лидеров в сфере товарной аквакультуры не изменилась. Это Северо-Западный, Дальневосточный и Южный федеральные округа.

Объем производства продукции товарной аквакультуры в России за первый квартал увеличился на 15,6% к аналогичному периоду 2022 г. и превысил 181,4 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в тройке лидеров по объему выращивания сохранили позиции Северо-Западный федеральный округ — 65,7 тыс. тонн (+ 26,6% к аналогичному показателю прошлого года), Дальневосточный — 62,5 тыс. тонн (+13,5%) и Южный федеральный округ — более 35,5 тыс. тонн (+2,6%).

Основной вклад в объем производства СЗФО традиционно внесли рыбоводы Мурманской области — около 51 тыс. тонн (+22,4% к уровню 2022 г.), Республики Карелия — 7,74 тыс. тонн (в 2,1 раза выше показателя прошлого года), Ленинградской области — более 6,2 тыс. тонн.

В ДФО почти все производство сосредоточено на территории Приморского края, здесь выращено более 61,34 тыс. тонн морепродуктов. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

В Северо-Кавказском федеральном округе объем производства продукции товарной аквакультуры составил почти 9,7 тыс. тонн — на 39% выше показателя прошлого года. Основной вклад внесли рыбоводы Республики Дагестан — примерно 5,4 тыс. тонн, Ставропольского края — 2,8 тыс. тонн и Республики Северная Осетия — Алания — около 1 тыс. тонн.

В Центральном федеральном округе произведено 3,34 тыс. тонн, в Приволжском — почти 2,2 тыс. тонн (+8,2%), в Уральском — более 1,9 тыс. тонн (+7%), в Сибирском федеральном округе — 651 тонна.

«Традиционно основные сегменты структуры производства товарной аквакультуры представлены лососевыми, карповыми и растительноядными видами рыб, ценными морепродуктами (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски, иглокожие), осетровыми, сиговыми», — отметили в Росрыболовстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews