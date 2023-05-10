Непростая работа: ярусолов «Гандвик-1» опробовали на Балтике

Ярусолов-процессор «Гандвик-1», строящийся по заказу РК «Вирма», вернулся с ходовых испытаний. Теперь предстоит работа по устранению замечаний.

Накануне выхода в море на ярусолове завершилась модернизация системы охлаждения главных электродвигателей, винторулевых колонок и системы осушения для соответствия классу автоматизации Aut1. Выполнены монтаж и пусконаладочные работы по системе гидравлики, сообщили в пресс-службе Северной верфи — предприятия, на котором ведется строительство.

«Строительство первого ярусолова нельзя назвать беспроблемным. Наша история неоднократно рассматривалась на совещаниях в Минпромторге и на уровне правительства России. Сейчас мы близки к урегулированию основных вопросов взаимоотношений с верфью», — заявил Fishnews учредитель ООО «РК «Вирма» Игорь Чевычало.

Испытания показали ряд вопросов, которые потребуют дополнительных решений. «Рассчитываем на эффективную работу судостроительного завода в этом направлении», — добавил Игорь Чевычало.

По проекту MT1112XL Северная верфь строит четыре ярусолова: «Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3» (заказчик — РК «Вирма») и «Марлин» (заказчик — ООО «Глобус»).

Ярусолов проекта MT1112XL водоизмещением 2,2 тыс. тонн имеет длину 59 м и ширину 13 м, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность — 25 тонн готовой рыбопродукции в сутки. На судне построен морозильный трюм для готовой рыбопродукции емкостью около 500 тонн.

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