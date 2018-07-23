Карельский флот пополнят новые ярусоловы

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота. Судно, получившее название «Гандвик-1», позволит вести экологичный промысел на Северном бассейне.

Кредит доверия российским верфям

Серия ярусоловов-процессоров проекта MT 1112XL для «Северной верфи» стала первым за много десятилетий заказом от рыбаков. Контракт на строительство двух судов был заключен с рыболовецкой компанией «Вирма» (входит в ГК «Карельский рыболовный флот») в ноябре 2017 г. Судно длиной 59 метров и водоизмещением 2,2 тыс. тонн оснащено автоматизированными линиями установки и выборки ярусов и сможет добывать и обрабатывать до 30 тонн рыбы в сутки. Автономность плавания – 45 суток, экипаж – 30 человек.

Планируется, что «Гандвик-1» будет использоваться на промысле трески, пикши и других донных видов рыб в Баренцевом, Норвежском и Северном морях. Сдача первого судна заказчику ожидается в июле 2020 г. Стоимость строительства составляет порядка 25 млн евро.

По словам директора РК «Вирма» Ивана Пасынкова, выбору площадки для размещения заказа предшествовал тщательный анализ судостроительных мощностей. В результате остановились на «Северной верфи». Одним из главных аргументов стали технологические возможности завода и наличие огромного эллинга, где судно будет находиться вплоть до завершения строительства.

«На воду оно будет спущено уже полностью с рубкой, когда останется только настройка оборудования, а так все будет собрано именно в эллинге, – рассказал он корреспонденту Fishnews. – Для нас это был очень большой плюс – в отличие от других судостроительных заводов, где эти работы производятся на достроечном причале».

20 июля во время торжественной церемонии закладную доску «Гандвика-1» установили на первой секции будущего ярусолова. Член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев подчеркнул уникальность этого типа судов для отечественной промышленности. «В России такой проект реализуется впервые, – отметил сенатор. – Это судно, которое будет заниматься экологическим промыслом. Оно не будет работать тралом, а будет ловить рыбу на крючок. Плюс в него включен ряд инноваций».

Оба судна серии строятся в рамках программы инвестиционных квот. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук не скрывал удовлетворения портфелем рыбацких заказов санкт-петербургских судостроителей, обеспеченных этим механизмом господдержки. Помимо соглашения с карельскими предприятиями аналогичный ярусолов заказала архангельская компания «Глобус», в этом году готовится к закладке первый траулер из серии для холдинга «Норебо».

«Мы надеемся, что благодаря вашему опыту, строить на российских верфях рыболовецкий флот станет доброй традицией, и это будет лучший флот в мире», – обратился к коллективу завода замглавы рыбного ведомства.

Руководство «Северной верфи» также позитивно смотрит на развитие сотрудничества с рыбаками. «Верфь строит высокотехнологичные суда, поэтому нам в первую очередь интересно то, что обладает большим объемом сложного оборудования, достроечных работ, монтажных работ, – признал первый заместитель гендиректора судостроительного предприятия Дмитрий Ермаков. По его мнению, эти заказы позволят стабилизировать загрузку предприятия на ближайшие годы, а также вернуть и увеличить компетенции в строительстве рыбопромысловых судов.

Ставка на экологичный лов

Ярусный лов – новый вид промысла для ГК «Карельский рыболовный флот», предприятия которой добывают более 100 тыс. тон рыбы в год. «Суда-ярусоловы – это прогрессивная форма добычи, высокоэффективная, экологичная. Сама рыба не травмируется, когда ее на крючке достаешь, нет внутренних кровоподтеков и прочих повреждений. Задача нашей компании – увеличить выпуск рыбной продукции высокого качества, с наименьшим ущербом для природы. Новые суда позволяют это делать», – считает Иван Пасынков. После сдачи ярусоловов компания намерена пройти экологическую сертификацию промысла по международным стандартам.

Такой подход разделяют и в Росрыболовстве, именно поэтому ярусоловы были включены в перечень типов судов для Северного бассейна, под строительство которых выделяются инвестквоты. Ярусный промысел считается более щадящим для морской фауны, поскольку в отличие от донных тралов не повреждает грунт и сохраняет донные сообщества. «Мы считаем, что будущее за этими судами, поэтому очень важно, что компания выбрала именно такой проект», – заявил Петр Савчук.

Государство предъявляет повышенные требования к переработке и утилизации рыбных отходов на судах, строящихся под инвестквоты, поэтому ярусоловы будут оборудованы по последнему слову техники. «Согласно нормам постановления мы должны вырабатывать филе. Все 100% рыбы будут перерабатываться – за борт никаких отходов не должно уходить», – подтверждает руководитель РК «Вирма». Из отходов на судах планируется выпускать мясокостный фарш.

Несмотря на востребованность высококачественного филе морской заморозки за рубежом основным рынком сбыта, по словам Ивана Пасынкова, останется российский. «Мы всю свою продукцию завозим на внутренний рынок, – объясняет он. – У нас в группе компаний есть и суда, которые добывают пелагические виды рыб – сельдь, путассу, скумбрию. Это все идет на внутренний рынок».

На сегодняшний день «Карельский рыболовный флот» насчитывает шесть траулеров. Пополнение в виде двух ярусоловов позволит начать процесс замещения старых судов.

«Одно судно мы уже сняли с промысла, вывели из эксплуатации, отправили на утилизацию и надеемся, что попадем под программу Минпромторга по утилизационному гранту, – говорит директор РК «Вирма». – В связи с тем, что при траловом промысле производительность добычи рыбы гораздо выше, фактически эти два судна будут адекватной заменой, для того чтобы выбрать нашу квоту и воспользоваться добавленной квотой по инвестпрограмме».

Fishnews