Парадоксы рыбной отрасли обсудят на форуме во Владивостоке

Научно-практический форум по вопросам рыбной отрасли (16+) планируется провести в столице Приморья 25 мая по инициативе Владивостокского государственного университета и Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Дальневосточный научно-практический форум, посвященный рыбной отрасли, пройдет на площадке ВВГУ.

На форуме специалисты рассмотрят следующие темы:

- Ресурсный потенциал Дальневосточного бассейна и эффективность его использования,

- Стратегические задачи развития рыболовства в условиях новых внешних вызовов, проблемы и перспективы их решения,

- Национальные парадоксы логистики и торговли рыбной продукцией Дальнего Востока на внутреннем рынке.

Планируется, что участие в форуме примут представители отраслевых ассоциаций, научного сообщества, органов государственной власти, предприятий.

«Ситуация в отрасли интересна не только тем, кто непосредственно в ней работает, но и экономистам, ученым. Мы получили предложение от доктора экономических наук, профессора Александра Павловича Латкина обсудить тенденции, обменяться информацией. Думаю, такой диалог будет полезен, — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, член Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Георгий Мартынов. — Важный аспект, на который мы хотели бы обратить внимание: как изменения в государственном регулировании отрасли отражаются и способны отразиться на стоимости рыбной продукции на внутреннем рынке».

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер форума.

Справки по участию в форуме можно получить по телефонам 8 (423) 227 06 53, 8 (423) 240 43 50.

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