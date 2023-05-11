Сибирские озера ждут аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион выставлены 34 озерных участка для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 7 июня.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 11 до 337 га расположены в Купинском, Чановском, Барабинском и Здвинском районах.

Стартовые цены лотов — от 8,8 тыс. до 270 тыс. рублей. Торги предполагается провести 22 июня в Новосибирске.

РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного и обособленного (в зависимости от участка) водопользования.

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