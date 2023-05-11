Евросоюз повышает прозрачность рыболовства с помощью нового сайта

Европейская комиссия запустила сайт с информацией о разрешениях для европейских судов на промысел за пределами ЕС, а также для иностранного флота — в водах ЕС. Так предполагается повысить прозрачность рыболовства и улучшить его администрирование.

На сайте собраны данные о разрешениях за последние 10 лет. В пресс-службе ЕК отметили: в специальном разделе «Соглашения» также размешена информация о многосторонних и двусторонних соглашениях о рыболовстве. Однако корреспонденту Fishnews не удалось скачать тексты этих документов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что запуск сайта является важным шагом в реализации регламента ЕС об устойчивом управлении рыболовным флотом, ведущим промысел за пределами европейских вод. Особенно с точки зрения обеспечения общего доступа к информации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews