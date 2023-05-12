Бурятия распределит среди промысловиков свои рыбные места

Республика Бурятия объявила два конкурса в общей сложности на семь участков для промышленного рыболовства. Они расположены на озере Гусином и реке Баргузин с притоком.

Торги организует региональное агентство по государственным закупкам, сообщает корреспондент Fishnews. На один из конкурсов выставлены четыре рыболовных участка площадью от 153 до 484 га на озере Гусином в Селенгинском районе. На них предусмотрен промысел плотвы, окуня, щуки.

Второй конкурс проводится в отношении трех РЛУ площадью от 4 до 20 га на реках Баргузин и Инна (приток Баргузина) в Баргузинском районе. Здесь запланирована добыча сазана, леща, плотвы, карася, язя, ельца, окуня, щуки, сома и налима.

На конкурс по озерным участкам заявки будут принимаются до 5 июля, по речным — до 14 июня. В обоих случаях конверты с предложениями будут вскрыты в день окончания приема заявок. Стартовые цены по озерным лотам составляют 0,5 тыс. — 1,5 тыс. рублей, по речным — менее 100 рублей.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Все участки предоставляются на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews