Барабуле возле мыса Большой Утриш облегчат жизнь

До конца года вводятся ограничения на промысел барабули в Черном море. Меры предусмотрены для двух акваторий в районе мыса Большой Утриш.

Ограничения установлены приказом Минсельхоза от 18 апреля 2023 г. № 407, сообщает корреспондент Fishnews. На одной акватории промышленный лов барабули будет полностью запрещен. На другой — рыбаки смогут использовать только определенные ставные сети и невода.

Документ вступит в силу 22 мая, через 10 дней с даты официального опубликования.

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