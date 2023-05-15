Россия продолжает наращивать объемы вылова

К 12 мая отечественные пользователи освоили в совокупности 1,88 млн тонн водных биоресурсов, это на 6,1% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 6,3% — до 1,4 млн тонн.

На промысле минтая добыто свыше 1 млн тонн — на 70,1 тыс. тонн больше, чем за отчетный период 2022 г. Вылов сельди на Дальнем Востоке вырос на 10,6 тыс. тонн — до 227,4 тыс. тонн, камбалы — на 4,2 тыс. тонн, до 26,8 тыс. тонн. Объем освоения трески составил 56,4 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его данным, на 10 мая общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составила 23,9 %. В терминалах находилось 30,4 тыс. тонн свежемороженой рыбопродукции.

В Северном бассейне рыбаки выловили 175,5 тыс. тонн. Трески поймано 101,1 тыс. тонн, пикши — 32,8 тыс. тонн (+ 4,4 тыс. тонн к уровню прошлого года), мойвы — 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи вырос на 6,4% к показателю на отчетную дату 2022 г. и достиг 43,8 тыс. тонн. Промысел шпрота принес 28,8 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн), балтийской сельди — 13,1 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 39,8 тыс. тонн ВБР, это на 21,4% выше уровня прошлого года. В том числе добыто 24,6 тыс. тонн кильки (+6,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 11,5 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых пришлось на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового российский промысловый флот освоил в общей сложности 179,2 тыс. тонн. Это почти на 17,2% больше, чем за отчетный период 2022 г.

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