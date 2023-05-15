Бизнесу готовят бонус за покупку отечественного хай-тека

Минпромторг подготовил перечень отечественного высокотехнологичного оборудования, покупателям которого планируют предоставлять налоговый вычет. Всего в списке 34 позиции, в том числе востребованные в рыбной отрасли.

Проект постановления правительства «Об утверждении перечня российского высокотехнологичного оборудования, ‎в отношении которого при формировании первоначальной стоимости основного средства налогоплательщик учитывает расходы ‎с применением коэффициента 1,5» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Авторы документа указывают на статью 257 Налогового кодекса, позволяющую учитывать в базе налога на прибыль расходы на некоторые виды высокотехнологичного оборудования с применением повышающего коэффициента (1,5).

В числе прочего в проекте перечислены компьютерная техника, средства связи, гидравлика, компрессоры, теплообменники, подъемные краны, промышленное холодильное оборудование и пр. В описании технических характеристик есть уточняющие сведения, чтобы избежать излишних товарно-номенклатурных позиций, отмечают авторы пояснительной записки.

«Основным критерием, в соответствии с которым на продукцию будет распространяться налоговая льгота, является наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выдаваемого Минпромторгом», — говорится в пояснительной записке.

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