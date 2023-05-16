Правовую базу для ввоза рыбной продукции в ЕАЭС пополнил еще один документ

Коллегия ЕЭК утвердила перечень рыбной продукции, для которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.

Список утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2023 г. № 58, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступит в силу с 12 июня.

Перечень применяется только для ввозимой (ввезенной) продукции, в отношении которой техрегламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» предусмотрена оценка соответствия в формате декларирования.

Для продукции, в отношении которой осуществляется госрегистрация или ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдение мер техрегулирования подтверждается в соответствии с решениями Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 и от 18 июня 2010 г. № 317.

К продукции, включенной в перечень и одновременно подлежащей ветконтролю, при ввозе на таможенную территорию союза применяются меры регулирования согласно требованиям, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317.

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