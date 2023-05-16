«Приключения» микропластика в океане стали предметом исследований

Российские ученые впервые провели прямой анализ полимеров, распавшихся под воздействием морской воды. Эти данные могут использовать ученые для оценки вреда, который частицы микропластика могут нанести живым организмам.

Ежегодно в мире производится 400 млн тонн пластика и эта цифра постоянно растет, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки. Опасность пластмасс для морской экосистемы увеличивают различные добавки: стойкие органические загрязнители, остатки катализаторов, растворителей для полимеризации или адсорбированные токсичные металлы. Под воздействием воды пластик распадается на частицы — так образуется микропластик.

Одно из направлений ученых со всего мира — это оценка того, как микропластик влияет на живые организмы. Но чтобы это выяснить, важно отслеживать процесс распада полимерных материалов. Этим занимаются ученые лаборатории геохимии углерода имени Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. В новом исследовании специалисты впервые провели прямой анализ полимерного материала, распавшегося под воздействием морской воды.

Ученые сконцентрировали внимание на различных типах пластика — биоразлагаемых, «небиологических» и естественно состаренных (собранных на берегу Средиземного моря). Наибольшие изменения изотопного состава происходят для биоразлагаемых пластмасс. Чаще всего из них делают одноразовую посуду, мешки для мусора, косметические спонжи, упаковку для продуктов.

Во время исследования специалисты изучали адсорбцию — накопление молекулярных частиц на пластике — и выявили несколько общих тенденций. Первое: некоторые пластиковые материалы содержат значительное количество металлов еще до того, как они вступят в реакцию с морской водой. Второе: пластики имеют тенденцию накапливать металлы при взаимодействии с морской водой. При этом пластиковые полимеры растительного происхождения, например полимеры кукурузного и картофельного крахмала, сои, целлюлозы, проявляют большее сродство к металлам.

Адсорбированные токсичные металлы могут вымываться в морскую воду и потребляться морскими организмами, что вызывает болезни, мутации и гибель морских существ, подчеркнули в Минобрнауки.

«Мы использовали метод изотопной масс-спектрометрии легких элементов, который позволил оценить степень деградации пластиков с течением времени нахождения в морской воде. Частицы микропластика выделяли при помощи ультрафильтрации. Сорбцию металлов на поверхности пластиков измеряли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Основным элементом новизны настоящего исследования по отношению к опубликованным исследованиям является прямой анализ полимерного материала, распавшегося при воздействии морской воды», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода Ольга Кузнецова.

Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих международных журналов.

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