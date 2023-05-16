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Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Аркадий Уткин: Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Сложности в торговле рыбой есть всегда, вне зависимости от геополитической обстановки, констатировал коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий Уткин. Он подчеркнул, что главный инструмент для решения проблем на этом рынке — проверенные годами партнеры.

Ключевым направлением деятельности «Союзконтракт-Сибирь» является оптовая торговля рыбой, морепродуктами, а также мясом птицы. «В этом году мы отметили свой 25-летний юбилей. Скажем так, 25 — это солидный возраст для компании, и каждый год был уникален по-своему», — отметил Аркадий Уткин в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

За это время стало понятно, что невозможно принимать верные управленческие решения, опираясь только на статистику прошлых лет. Ведь каждый сезон индивидуален и не подходит под шаблонные схемы принятия решений. «Неизменным остается лишь то, что в своей работе мы опираемся на наших партнеров, клиентов и коллег», — подчеркнул коммерческий директор.

По его словам, на рыбный рынок не попадают случайно. Здесь сложно задержаться непрофессионалу. Рынок очень специфичен: в течение года на нем происходят существенные изменения, да и сам продукт требует к себе особого внимания.

Соответственно, репутация у поставщиков на рыбном рынке завоевывается годами. Накопленные достижения и опыт являются гарантом того, что клиент получит качественную продукцию вовремя в надлежащем виде.

В пример Аркадий Уткин привел компанию «Нерей», занимающуюся поставками дальневосточной рыбы. «Мы давно сотрудничаем. С ними, мне кажется, мы прошли все испытания, которые только были на рыбном рынке, — это и кризис, и санкции, и проблемы в транспортной логистике, и дефицит позиций, и невыполнение обязательств со стороны рыбодобывающих компаний. Из каждой ситуации выходили достойно, — рассказал собеседник Fishnews. — Вот что точно не купишь на рыбном рынке, так это репутацию и рейтинг надежности».

Он обратил внимание, что «Нерей» одним из первых стал предоставлять максимально полную информацию о своем товаре, а также вывел в ранг приоритетов не только качество товара, но и качество предоставления услуг: разработал и начал применять собственную систему гарантий. Компания всегда обозначала и обозначает все позиции в полном разрезе по качественным характеристикам: размерный ряд, склад хранения, объем, цена.

«То же самое касается и репутации клиентов: если ты вовремя производишь оплату, адекватно оцениваешь свои потребности и возможности, понимаешь, что именно тебе нужно, выполняешь взятые на себя обязательства, тогда и отношение со стороны поставщика к тебе соответствующее», — заметил Аркадий Уткин.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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