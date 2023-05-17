На Сахалине вытаскивают «подводный флот»

В Сахалинской области приступили к поднятию затонувших судов со дна моря: работы начались в акватории порта Невельск, а также вблизи сел Озерское и Зырянское. До конца года планируется утилизировать 26 объектов.

Специалисты регионального минтранса и капитаны портов провели инвентаризацию затонувшего имущества, сформировали перечень объектов, определенных к первоочередному подъему. На сегодня заключены контракты на удаление судов в Корсаковском, Невельском, Холмском и Северо-Курильском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Работы в Невельске, Озерском и Зырянском ведутся с опережением календарного графика. Параллельно выявляются новые объекты затонувшего имущества, для этого используются беспилотные летательные аппараты», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

В Холмском районе в этом году приступят к подъему траулера «Аскания». Большое судно село на мель у берегов Сахалина 30 лет назад, оно находится в затрудненном для подъема и утилизации местоположении. Длина траулера составляет 107 м, ширина по ватерлинии — 15 м, а водоизмещение останков судна — 6,5 тыс. тонн. Поэтому было принято решение утилизировать его в два этапа, работы должны завершиться в следующем году.

Очистка акваторий региона от «подводного флота» ведется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». До конца 2024 г. в области должны ликвидировать 52 объекта затонувшего имущества.

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