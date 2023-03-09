Правительство торопит расчистку кладбищ кораблей

Магаданская область и Камчатский край вошли в число отличников по ликвидации подводных корабельных свалок. Но в целом темпы подъема затонувших судов на Дальнем Востоке необходимо ускорить, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ход расчистки акваторий в Дальневосточном федеральном округе от затонувших судов обсуждался на совещании под руководством зампредседателя правительства Виктории Абрамченко. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в прошлом году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» регионы утилизировали 43 судна. Полностью выполнили показатели проекта Магаданская область и Камчатский край.

Вице-премьер призвала руководителей регионов взять реализацию проекта на особый контроль. «В этом году уже обеспечен подъем 15 кораблей, но необходимо существенно нарастить темпы реализации проекта и подготовить проектную документацию на все суда, чтобы по итогам 2024 года утилизировать 213 кораблей», — отметила Виктория Абрамченко. По ее словам, для этого будут оптимизированы административные процедуры и правила подготовки заключений об оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания со стороны Росрыболовства.

В ходе совещания вице-премьер также высказалась за увеличение тарифной квоты для Камчатского края при реализации за рубеж лома и отходов черных металлов — в связи с высокой заинтересованностью предпринимателей, участвующих в утилизации судов. По словам Виктории Абрамченко, такой металлолом не востребован на внутреннем рынке из-за высоких логистических издержек.

«Коллеги наблюдают сокращение активности предпринимателей по подъему судов из-за снижения доходов при сбыте металлолома при удалении судна, что создает риски выполнения проекта в регионе. Поэтому поддержано предложение увеличить квоту на экспорт металлолома для Камчатского края. Минпромторг подготовит соответствующие предложения на следующее полугодие для рассмотрения на комиссии по таможенно-тарифному регулированию», — заявила вице-премьер.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews