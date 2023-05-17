Филиал Главрыбвода в Поморье получит новые задачи

В Архангельской области откроется новый отдел Северного филиала Главрыбвода. Специалисты этого отдела займутся вопросами мониторинга и воспроизводства водных биоресурсов в открытых водоемах.

Это позволит оценить с научной точки зрения текущее состояние биосреды, спрогнозировать ее дальнейшее развитие и определить потребности в воспроизводстве отдельных видов ВБР, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Создание нового отдела представительства Главрыбвода в Архангельской области необходимо для того, чтобы решение вопросов содержания и развития наших рыбоводных заводов перешло на качественно новый уровень. Этот вопрос нужно взять на контроль и в ближайшее время принять решение о софинансировании нового направления работы», — отметил на совещании губернатор Александр Цыбульский.

Глава региона также дал несколько поручений по итогам рабочей встречи с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Ключевая из озвученных инициатив — создание в Архангельске логистического комплекса для перегрузки и хранения рыбной продукции, подчеркнули в пресс-службе.

«В рамках решения о предоставлении инвестиционных квот на вылов краба мы договорились о том, что будем развивать объекты береговой инфраструктуры. Есть уже предварительное согласие руководства правительства Российской Федерации о том, что до 1 июня будут внесены соответствующие изменения в постановление, поэтому я прошу этот вопрос взять на контроль и сегодняшнего дня начать над ним работать», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Кроме того, Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод получит финансовую поддержку Росрыболовства. Это позволит привести инфраструктуру предприятия в нормативное состояние и составить планы по его дальнейшему развитию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews