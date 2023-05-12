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Вопросы береговой инфраструктуры обсуждались на встрече губернатора Поморья Александра ЦЫБУЛЬСКОГО и руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА. Фото пресс-службы главы региона

Поморье предлагает пересмотреть список объектов инвестиций под крабовые квоты

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский призвал Росрыболовство вернуться к вопросу об объектах инвестиций, которые должны строиться на Северном бассейне по итогам крабовых аукционов. Власти региона считают важным добавить в список еще один логистический комплекс вместо судна.

Вопросы береговой инфраструктуры обсуждались на встрече руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Поморья Александра Цыбульского, сообщили в пресс-службе главы региона. Руководитель федерального агентства прибыл в Архангельске для участия в конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике.

Глава региона предложил регулятору рассмотреть возможность изменения списка объектов инвестиций, которые предлагается строить под крабовые квоты на Северном бассейне. Необходимо увеличить количество логистических комплексов до двух за счет сокращения числа судов-краболовов, предусмотренных к строительству, считают региональные власти.

«У нас сейчас достаточное количество новых судов строится либо уже находится на промысле. Вместе с тем одним из условий получения квот на добычу краба является развитие береговой инфраструктуры. Я знаю, что для всего Северного рыбохозяйственного бассейна предусмотрено создание лишь одного логистического комплекса. Архангельской области также хотелось бы развивать и увеличивать портовые мощности, поскольку для нашего региона это сейчас даже важнее, чем строительство новых рыболовных судов», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Губернатор добавил, что для развития рыбного порта в регионе необходимо строительство железнодорожной ветки, которая позволит существенно увеличить объемы перевалки грузов и улучшить работу.

«Если есть возможность, я бы попросил еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса», — обратился глава Поморья к руководителю Росрыболовства.

Ранее власти Архангельской области сообщали, что уже есть инвесторы, которым интересно вожиться в логистический комплекс.

Илья Шестаков, отвечая на вопросы журналистов в Архангельске, отметил, что расширение возможностей по хранению и перевалке рыбы и морепродуктов необходимо для обеспечения динамичной работы отрасли, особенно в условиях санкций.

По Северному бассейну предполагается, что будет построен один крупный инвестиционный объект - в границах морского порта либо в Архангельске, либо в Мурманске — в зависимости от того, кто из предприятий станет победителем аукциона, рассказал об уже предложенном варианте регулирования глава Росрыболовства.

Планируется, что логистический комплекс будет включать холодильные помещения на 25 тыс. тонн единовременного хранения продукции и контейнерную площадку, сообщает корреспондент Fishnews.

На Дальнем Востоке предполагается строительство трех логистических комплексов, добавил руководитель федерального агентства.

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НазадМетки: дальний востоккрабмурманскросрыболовство
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