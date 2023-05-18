Наука указала на причины амурских заморов

В последнее время в интернете публикуется информация о гибели рыбы в различных частях бассейна Амура, обратили внимание в Хабаровском филиале ВНИРО. Часто это явление связывают с неустановленными антропогенными факторами, однако основные причины — природные, отметили ученые.

«Давно известно, что ежегодная массовая гибель рыбы в первую половину года связана с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах», — подчеркнули в пресс-службе филиала.

Обитателей таких водоемов губит уменьшение количества растворенного кислорода, а другая часть рыбы теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде, рассказали ученые.

«Явление это — традиционное. При этом закономерно: при большой численности рыбы наблюдается большее количество погибших особей по берегам реки весной», — обратили внимание в ХабаровскНИРО.

Другим фактором является уровень воды в Амуре. Чем он выше в осенний период, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов, рассказали Fishnews в пресс-службе.

«Многочисленные ежегодные исследования соответствующих специализированных лабораторий показывают, что в этом явлении нет никаких антропогенных причин, это природное явление», — заявили специалисты.

По их информации, в прошлом году исследования воды и рыбы проводились в аккредитованных лабораториях — лаборатории Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, Хабаровской краевой ветлаборатории, Приморской межобластной ветеринарной лаборатории и других.

«Ни по одному показателю не наблюдалось превышение концентраций загрязняющих веществ в теле (мясе и внутренних органах) рыб. В тканях пораженных рыб отсутствовали пестициды, токсичные металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в концентрациях, превышающих нормативные показатели. В представленных на исследования образцах не были обнаружены возбудители распространенных бактериальных, инфекционных и паразитарных заболеваний», — подчеркнули в ХабаровскНИРО.

В 2022 г. в единичных пробах были обнаружены возбудители псевдоманоза. Ученые отметили: это бактериальное заболевание не является опасным для здоровья человека.

Специалисты филиала считают, что в текущем году причина сложившейся ситуации остается прежней.

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