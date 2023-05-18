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Моллюск Arctica islandica — его предстоит научиться распознавать искусственному интеллекту. Фото Hans Hillewaert («Википедия»), CC BY-SA 4.0

Мониторинг промысла моллюсков в США хотят доверить «цифре»

Служба рыболовства Национального управления океанографии и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA Fisheries) собирается улучшить мониторинг промысла двустворчатых моллюсков с помощью искусственного интеллекта. Реализацию проекта планируют начать уже в августе.

Сейчас Северо-Восточный научный центр рыболовства NOAA ищет подрядчика, пишет портал Seafood Source. Планируется установить на промысловое судно камеры и создать алгоритм машинного обучения для автоматической обработки полученного контента. Также нужно будет сформировать библиотеки изображений. Предполагается, что с помощью этих инструментов будет создан специфический ИИ, который заменит наблюдателей-людей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас наблюдатели от NOAA лично присутствуют на добывающем флоте и собирают важную информацию, чтобы контролировать соблюдение правил промысла. При этом стоимость дня работы такого специалиста достигала 800 долларов, что является тяжким бременем на добытчиков моллюсков, отмечает Seafood Source. Кроме того, наблюдатель занимает место на и без того тесном судне.

Поэтому управление решило попробовать электронный мониторинг промысла, оснастив суда камерами. Однако этот подход тоже подразумевает использование человеческого труда для просмотра миллионов часов съемки. Способом избавиться от дополнительной финансовой нагрузки стало решение о разработке специального ИИ.

В NOAA уверены, что автоматическая обработка полученных данных поможет снизить нагрузку на рыбаков (по заполнению отчетов), повысит точность поступающей информации и сократит общую стоимость мониторинга.

В августе Северо-Восточный научный центр рыболовства намерен создать библиотеку данных в ходе исследования в штате Массачусетс. На добывающее судно подрядчик должен будет установить системы записи видео, а затем начать разрабатывать алгоритм машинного обучения.

Искусственному интеллекту предстоит научиться различать моллюсков Arctica islandica и Spisula solidissima, которые чаще всего встречаются в уловах. В центре отмечают: наибольшие трудности могут возникнуть с измерением раковин, так как они будут проходить по конвейеру в разном положении.

По данным Seafood Sourse, все полученные результаты разработки ИИ будут выложены в открытый доступ, их можно будет использовать для создания похожих систем мониторинга.

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