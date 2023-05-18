Каспийские браконьеры не смогли уйти от пограничников

В северной части Каспия пограничники обнаружили четверых рыбаков, незаконно добывших почти тонну сазана. Нарушители пытались скрыться, но были задержаны.

В районе острова Морская Чапура были найдены две лодки (байда и бударка с двигателями «Ямаха»), в которых находились четверо российских граждан. Ставными сетями (запрещенными орудиями лова в этом районе), они добыли почти тонну сазана, рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В ответ на требования пограничников остановиться нарушители попытались скрыться, но были задержаны. Документы, подтверждающие законность происхождения улова, рыбаки не предоставили.

За неповиновение законному требованию граждане привлечены к административной ответственности. Лодки, моторы, сети и рыба изъяты. По факту нарушения правил рыболовства проводится проверка.

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