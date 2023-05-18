Студентам КГМТУ создают базу под исследования в рыбоводстве

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) будет создан молодежный научно-образовательный центр «Акватория». Его основная задача — формирование базы для полного технологического цикла от выращивания гидробионтов до получения товарной продукции.

Решение принято на очередном заседании попечительского совета КГМТУ. Цель «Акватории» — интеграция образовательного и научно-исследовательского процессов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на базе новой структуры планируется реализовать два стратегических проекта: «Азово-Черноморскую ресурсосберегающую платформу» и «Аква-технологический базис — «Ценные нерыбные объекты».

Научно-образовательный центр позволит вести практическую подготовку студентов по отраслевым специальностям и направлениям («Водные биоресурсы и аквакультура», «Продукты питания животного происхождения», «Экология и природопользование»). Также с помощью НОЦ собираются выполнять научно-исследовательские работы в области развития рыбного хозяйства; разрабатывать и внедрять инновационные методы товарного выращивания осетровых и лососевых рыб; разрабатывать и внедрять рекомендации по получению молоди и товарному выращиванию ценных нерыбных объектов.

Уже установлено новое оборудование для выращивания и разведения рыбы — УЗВ «Аквафермер», приобретен автономный опытно-экспериментальный рыбоводный комплекс.

Работу в подразделении будут вести поэтапно. Отмечено, что полностью функционировать центр начнет к 2025 г.

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