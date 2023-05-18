Новости
Для будущего НОЦ «Акватория» уже приобрели оборудование. Фото пресс-службы Росрыболовства

Студентам КГМТУ создают базу под исследования в рыбоводстве

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) будет создан молодежный научно-образовательный центр «Акватория». Его основная задача — формирование базы для полного технологического цикла от выращивания гидробионтов до получения товарной продукции.

Решение принято на очередном заседании попечительского совета КГМТУ. Цель «Акватории» — интеграция образовательного и научно-исследовательского процессов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на базе новой структуры планируется реализовать два стратегических проекта: «Азово-Черноморскую ресурсосберегающую платформу» и «Аква-технологический базис — «Ценные нерыбные объекты».

Научно-образовательный центр позволит вести практическую подготовку студентов по отраслевым специальностям и направлениям («Водные биоресурсы и аквакультура», «Продукты питания животного происхождения», «Экология и природопользование»). Также с помощью НОЦ собираются выполнять научно-исследовательские работы в области развития рыбного хозяйства; разрабатывать и внедрять инновационные методы товарного выращивания осетровых и лососевых рыб; разрабатывать и внедрять рекомендации по получению молоди и товарному выращиванию ценных нерыбных объектов.

Уже установлено новое оборудование для выращивания и разведения рыбы — УЗВ «Аквафермер», приобретен автономный опытно-экспериментальный рыбоводный комплекс.

Работу в подразделении будут вести поэтапно. Отмечено, что полностью функционировать центр начнет к 2025 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: осетровыхросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита Король

Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Все интервью

Личное мнение

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

Аркадий УТКИН

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Все материалы

Крупным планом

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

Средний рыболовный траулер в ледовых условиях

Как реорганизовывалась рыбная отрасль: уроки прошлого

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.